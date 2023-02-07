НАТО собирается "поджечь" Тихоокеанский регион по аналогии с Украиной. Об этом пишет Global Times.

По мнению обозревателя Сун Чжунпина, этот сценарий можно будет претворить в жизнь, если "хоть одна страна в Азии захочет стать марионеткой для поддержания гегемонии США и сдерживания Китая".

Обозреватель выделил Японию как самого вероятного кандидата на эту роль, поскольку "она всегда была страной, отстаивающей силовую политику".