НАТО собирается "поджечь" Тихоокеанский регион по аналогии с Украиной. Об этом пишет Global Times.
По мнению обозревателя Сун Чжунпина, этот сценарий можно будет претворить в жизнь, если "хоть одна страна в Азии захочет стать марионеткой для поддержания гегемонии США и сдерживания Китая".
Обозреватель выделил Японию как самого вероятного кандидата на эту роль, поскольку "она всегда была страной, отстаивающей силовую политику".
"Япония считает себя западной страной и имеет исторический конфликт с Китаем. Все это может быть использовано Вашингтоном, и тогда Япония станет "азиатской Украиной", — отмечает издание.
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