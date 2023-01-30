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  • Опубликована сегодня в 6:03

Сергей Рябков: НАТО подползало к российским границам

Заместитель министра иностранных дел рассказал, как страны НАТО спровоцировали Россию на конфликт.

России ничего не нужно от Запада. Однако НАТО зомбирует соседние страны русофобскими страшилками. Заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, долгое время НАТО с маниакальным упорством, достойным лучшего применения, подползало к российским границам, одновременно зомбируя русофобскими страшилками соседние с Россией государства.

При этом в Москве многократно давали понять представителям альянса, что этого делать не нужно, потому что будут последствия.

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