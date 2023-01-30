Заместитель министра иностранных дел рассказал, как страны НАТО спровоцировали Россию на конфликт.
России ничего не нужно от Запада. Однако НАТО зомбирует соседние страны русофобскими страшилками. Заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, долгое время НАТО с маниакальным упорством, достойным лучшего применения, подползало к российским границам, одновременно зомбируя русофобскими страшилками соседние с Россией государства.
При этом в Москве многократно давали понять представителям альянса, что этого делать не нужно, потому что будут последствия.
В Северной Корее считают, что японское и южнокорейской оружие вскоре окажется на Украине
Йенс Столтенберг летит в Японию и Южную Корею, чтобы убедить азиатские страны оказать помощь Украине. Об этом заявил политолог из КНДР Ким Дон Мен.
В здании ФТС в Москве проходят обыски
Следователи СК выясняют обстоятельства дела начальника информационно-технического управления ФТС Дмитрия Васильева, подозреваемого в коррупции.
Пожилые петербуржцы не смогут отпраздновать День снятия блокады Ленинграда из-за управленческих провалов Беглова — СМИ
В Петербурге 27 января состоится празднование памятной даты, связанной с блокадой Ленинграда. Многие герои, пережившие тяжелые испытания, не смогут посетить мероприятия.
Следственный комитет проверит Слепакова на предмет дискредитации российской армии
Артиста могут признать иностранным агентом.