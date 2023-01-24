Финляндия, которая одновременно со Швецией подала заявку на членство в НАТО, может продолжить процедуру без Стокгольма. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Решение финского правительства связано с тем, что в последнее время значительно ухудшились отношения Швеции и Турции. При этом Анкара заявила, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.

По словам Хаависто, ситуацию нужно оценивать в перспективе, поэтому об окончательном решении насчет вступления Финляндии в НАТО говорить пока преждевременно.