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  • Опубликована сегодня в 11:47

Финляндия может вступить в НАТО без Швеции

Финляндия, которая одновременно со Швецией подала заявку на членство в НАТО, может продолжить процедуру без Стокгольма. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Решение финского правительства связано с тем, что в последнее время значительно ухудшились отношения Швеции и Турции. При этом Анкара заявила, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.

По словам Хаависто, ситуацию нужно оценивать в перспективе, поэтому об окончательном решении насчет вступления Финляндии в НАТО говорить пока преждевременно.

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