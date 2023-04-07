Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что план приазовского наступления ВС Украины создан кураторами в Соединённых Штатах и Великобритании. Президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного политик назвал пешками, которые хорошо исполняют свою роль в мировой игре.
"Анонсируемый киевским режимом план приазовского наступления в Запорожской области разработан натовскими военными в США и Британии"
Как предполагает Рогов, в этом плане главная роль отведена быстрому прорыву с помощью бронетехники к побережью Азовского моря, минуя крупные города и населённые пункты.
Ранее, в январе текущего года, телеканал CNN выразило мнение, что конфликт на Украине превратил страну в «лабораторию» по испытаниям западного оружия.
В Германии зарегистрировали около 6 тыс. преступлений, связанных с событиями на Украине
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Секретные данные Пентагона о конфликте на Украине попали в открытый доступ
Секретные данные Пентагона о конфликте на Украине утекли в Сеть. Об этом сообщила New York Times.
Госдума разработала законопроект о запрете использования ароматизированных жидкостей для вейпов
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