Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что план приазовского наступления ВС Украины создан кураторами в Соединённых Штатах и Великобритании. Президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного политик назвал пешками, которые хорошо исполняют свою роль в мировой игре.

"Анонсируемый киевским режимом план приазовского наступления в Запорожской области разработан натовскими военными в США и Британии"

Как предполагает Рогов, в этом плане главная роль отведена быстрому прорыву с помощью бронетехники к побережью Азовского моря, минуя крупные города и населённые пункты.

Ранее, в январе текущего года, телеканал CNN выразило мнение, что конфликт на Украине превратил страну в «лабораторию» по испытаниям западного оружия.