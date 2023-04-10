В Совфеде уверены, что наступление ВСУ обречено

Силы украинской армии истощены и контрнаступление, которое готовит Владимир Зеленский, обречено на провал. Об этом заявил глава Комитета по обороне Совфеда Виктор Бондарев.
По словам политика, украинские пропагандисты делают вид, будто ВСУ вооружены до зубов и территория защищена, но это не соответствует действительности, передает РИА "Новости".
Бондарев отмечает, что "прорехи" у ВСУ есть по многим направлениям, а сокращение артиллерийских запасов вызывает тревогу у Пентагона, так как они могут исчерпаться в течение нескольких дней.
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