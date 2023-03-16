Американские политики рассчитывают, что крупномасштабное наступление ВСУ начнется в мае нынешнего года, пишет Politico.

"Американские чиновники сосредоточены на подготовке Украины к масштабному весеннему наступлению, которое, как они ожидают, начнется к маю", — пишет издание, передает РИА "Новости".

Как заявил чиновники в администрации Белого дома, пакеты американской помощи, полученные "четыре или пять месяцев назад, нацелены на то, что нужно Украине для контрнаступления".

При этом, по информации журналистов, киевские власти еще не определились со стратегией, но у них, по сути, есть два варианта: продвинуться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток со своих позиций на севере, а затем на юг, отрезая российский сухопутный мост.