Наступление ВСУ на Южном направлении может привести к решающей битве всей спецоперации на Украине. Об этом сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Если режим Зеленского сунется, то положит большое количество своих боевиков, и эти потери станут для него невосполнимыми, что позволит переломать хребет этому режиму", — подчеркнул Рогов, передает РИА "Новости".

По его словам, наступление украинских войск на юге может стать фатальным.