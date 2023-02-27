Наступление ВСУ на Южном направлении может привести к решающей битве всей спецоперации на Украине. Об этом сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Если режим Зеленского сунется, то положит большое количество своих боевиков, и эти потери станут для него невосполнимыми, что позволит переломать хребет этому режиму", — подчеркнул Рогов, передает РИА "Новости".
По его словам, наступление украинских войск на юге может стать фатальным.
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