США заставляют киевские власти перейти в наступление на Южном направлении. Об этом заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Американцы принуждают Зеленского к наступлению на Южном направлении и визит Байдена тому подтверждение. Байдену нужна война любой ценой, лишь бы заработать себе политические баллы и дивиденды в преддверии новой избирательной гонки", — сказал Рогов, передает РИА "Новости".

По его словам, Байден своим поведением показывает, что оккупация южнорусских земель важнее судьбы американского народа, который в настоящее время страдает от экологической катастрофы в Огайо.