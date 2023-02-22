США заставляют киевские власти перейти в наступление на Южном направлении. Об этом заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Американцы принуждают Зеленского к наступлению на Южном направлении и визит Байдена тому подтверждение. Байдену нужна война любой ценой, лишь бы заработать себе политические баллы и дивиденды в преддверии новой избирательной гонки", — сказал Рогов, передает РИА "Новости".
По его словам, Байден своим поведением показывает, что оккупация южнорусских земель важнее судьбы американского народа, который в настоящее время страдает от экологической катастрофы в Огайо.
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