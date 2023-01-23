Наступательная операция российской армии в Запорожской области отбросила украинские войска вглубь страны и таким образом обезопасила часть населенных пунктов от артиллерийских ударов.

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, в ходе наступления удалось выбить украинские войска из ряда сел, которые использовались ими как опорные пункты для нанесения ударов по мирным жителям.