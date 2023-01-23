Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.01.2023 : 68,6656
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.01.2023 : 74,3434
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 9:03

Наступление российских войск отодвинуло линию обстрела населенных пунктов в Запорожской области

Наступательная операция российской армии в Запорожской области отбросила украинские войска вглубь страны и таким образом обезопасила часть населенных пунктов от артиллерийских ударов.

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, в ходе наступления удалось выбить украинские войска из ряда сел, которые использовались ими как опорные пункты для нанесения ударов по мирным жителям.

Мир

В Крыму раскрыли подробности национализации имущества украинских олигархов и националистов

Их собственность отойдет в пользу российского государства.

Читать полностью

Япония по-прежнему намерена заключить мирный договор с Россией

Несмотря на "тяжелую ситуацию" в отношениях между Токио и Москвой.

Читать полностью

Общество

Бизнесмен Пригожин пообещал разобраться с отказом мэрии от похорон с почестями погибшего

Бизнесмен Пригожин пообещал разобраться с отказом мэрии от похорон с почестями погибшего "вагнеровца"

Недавно администрация Камышовского района Свердловской области отказало в организации похорон военнослужащего ЧВК "Вагнер", отстаивавшего интересы России в зоне спецоперации на Украине. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин подверг критике решение чиновников.

Читать полностью

Пробить человека по базе стало дороже

Стоимость этой нелегальной услуги в 2022 году выросла на 22%.

Читать полностью

Новости