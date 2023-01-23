Наступательная операция российской армии в Запорожской области отбросила украинские войска вглубь страны и таким образом обезопасила часть населенных пунктов от артиллерийских ударов.
По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, в ходе наступления удалось выбить украинские войска из ряда сел, которые использовались ими как опорные пункты для нанесения ударов по мирным жителям.
В Крыму раскрыли подробности национализации имущества украинских олигархов и националистов
Их собственность отойдет в пользу российского государства.
Япония по-прежнему намерена заключить мирный договор с Россией
Несмотря на "тяжелую ситуацию" в отношениях между Токио и Москвой.
Бизнесмен Пригожин пообещал разобраться с отказом мэрии от похорон с почестями погибшего "вагнеровца"
Недавно администрация Камышовского района Свердловской области отказало в организации похорон военнослужащего ЧВК "Вагнер", отстаивавшего интересы России в зоне спецоперации на Украине. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин подверг критике решение чиновников.
Пробить человека по базе стало дороже
Стоимость этой нелегальной услуги в 2022 году выросла на 22%.