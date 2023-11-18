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В Санкт-Петербурге нашли одинокого младенца в парке
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  • Опубликована сегодня в 13:09

В Санкт-Петербурге нашли одинокого младенца в парке

В пятницу, 17 ноября, в одном из парков Санкт-Петербурга была найдена новорожденная девочка, завернутая в одеяло, сообщают "Аргументы и Факты" со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по городу и Ленобласти.

"Семнадцатого ноября в 07:50 в полицию Пушкинского района поступило сообщение от прохожего о том, что в Пушкине, на территории "Отдельного парка", обнаружен новорожденный ребенок", — гласит сообщение ведомства.

Прибывшие на место полицейские передали младенца бригаде скорой помощи. В настоящее время правоохранительные органы расследуют происхождение ребенка и пытаются установить местонахождение его родителей.

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