В пятницу, 17 ноября, в одном из парков Санкт-Петербурга была найдена новорожденная девочка, завернутая в одеяло, сообщают "Аргументы и Факты" со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по городу и Ленобласти.
"Семнадцатого ноября в 07:50 в полицию Пушкинского района поступило сообщение от прохожего о том, что в Пушкине, на территории "Отдельного парка", обнаружен новорожденный ребенок", — гласит сообщение ведомства.
Прибывшие на место полицейские передали младенца бригаде скорой помощи. В настоящее время правоохранительные органы расследуют происхождение ребенка и пытаются установить местонахождение его родителей.
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