Статья, подписанная директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, анализирует суверенные решения Центрально-Африканской Республики (ЦАР) и Мали, которые отказались от зависимости от "коллективного Запада".
Нарышкин утверждает, что эти страны нашли мужество в установлении тесных связей с Россией, противостоя силам бывших метрополий.
Директор СВР подчеркивает, что такие стремления Африки могут вдохновить другие государства континента, подталкивая их к суверенному развитию, независимому от западных влияний и интересов.
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