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  • Опубликована сегодня в 12:26

Нарышкин уверен, что пример суверенного курса ЦАР и Мали вдохновит другие страны Африки

Статья, подписанная директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, анализирует суверенные решения Центрально-Африканской Республики (ЦАР) и Мали, которые отказались от зависимости от "коллективного Запада".

Нарышкин утверждает, что эти страны нашли мужество в установлении тесных связей с Россией, противостоя силам бывших метрополий.

Директор СВР подчеркивает, что такие стремления Африки могут вдохновить другие государства континента, подталкивая их к суверенному развитию, независимому от западных влияний и интересов.

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