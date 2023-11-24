В Молдавии заявили о нарушениях в избирательном кодексе

Оппозиционная партия "Шор" Молдавии обратилась к экспертам Венецианской комиссии с призывом провести объективное рассмотрение и вынести новое заключение по поправкам в избирательный кодекс страны, сообщает ТАСС.

Вице-председатель партии Марина Таубер сообщила, что на консультации с экспертами 24 ноября были представлены серьезные нарушения, совершенные парламентским большинством в процессе внесения изменений в избирательный кодекс. Эти нарушения, по ее словам, проигнорировали международные рекомендации и стандарты в избирательных вопросах. Оппозиция призвала к объективному рассмотрению и принятию нового заключения в соответствии с принципами верховенства закона и демократии.

Таубер напомнила о жесткой критике, высказанной как Конституционным судом Молдавии, так и Венецианской комиссией, в отношении изменений в избирательный кодекс, внесенных в августе. Она подчеркнула, что хотя закон был признан неконституционным, парламент повторно принял его с незначительными поправками. Новые нормы, введенные этим законом, лишили сотни кандидатов права баллотироваться, что вызвало критику международных организаций по мониторингу выборов.﻿