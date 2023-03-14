Колумбийские пограничники близ собственного побережья обнаружили самодельную подлодку наркоторговцев, на борту которой было обнаружено два трупа и более 2,5 тонны наркотиков.
"В ходе проведения спецопераций колумбийские военные перехватили подлодку полупогружного типа, которая перевозила 2 643 кг гидрохлорида кокаина. Судно направлялось к берегам Центральной Америке", — говорится в заявлении ВМС Колумбии, передает ТАСС.
Два человека находились снаружи подлодки в состоянии крайней слабости. По словам врачей, проблемы со здоровьем у них были вызваны отравлением ядовитыми газами, образовавшимися из-за утечки находившегося на судне топлива. Кроме того, внутри субмарины были обнаружены трупы двух человек.
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