ФСБ задержала 700 килограммов кокаина на общую сумму 2,5 млрд рублей

Оперативники ФСБ изъяли более 700 килограммов кокаина из одной из латиноамериканских стран, стоимостью свыше 2,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

По информации ведомства, наркотики планировалось перевезти транзитом через Россию в Евросоюз. Крупную партию кокаина доставили в Москву и поместили на арендованный склад в Московской области, зарегистрированный на фиктивное лицо.

По плану, наркотики должны были быть отправлены в одну из стран ЕС, а часть из них планировалось сбыть в России.