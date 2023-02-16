В Мексике ликвидировали крупнейшую нарколабораторию

Военная полиция Мексики обнаружила крупнейшую нарколабораторию, где производились синтетические наркотики. Об этом сообщает Минобороны страны.
В сообщении говорится, что 14 февраля военнослужащие, проводившие разведку в окрестностях муниципалитета Куликан обнаружили производственный центр и подпольную лабораторию, где изготавливались таблетки фентанила и метамфетамин.
Во время осмотра в помещениях было изъято предположительно 128 килограммов фентанила в порошке, почти 630 тысяч таблеток, около 100 килограммов метамфетамина и сопутствующие вещества для производства наркотиков, передает РИА "Новости".
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