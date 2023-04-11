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  • Опубликована сегодня в 10:38

В Германии недовольны чрезмерными тратами правительства на парикмахеров и визажистов

Союз налогоплательщиков Германии раскритиковал правительство страны за значительные административные расходы. Об этом сообщает газета Die Welt.

По данным издания, расходы на парикмахеров, фотографов и визажистов в первый год работы нынешнего кабинета выросли на 80% по сравнению с предыдущим годом и достигли €1,5 млн. Например, только ведомство главы МИД Анналены Бербок потратило на визажиста €137 тыс.

Также немецкие налогоплатильщики отметили значительные затраты на расширение административного аппарата немецкого правительства. Впервые число сотрудников министерств превысило 30 тыс. человек.

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