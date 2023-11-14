Экс-депутат Тобольской гордумы обвиняется в уклонении от налогов на сумму более 290 млн рублей

Бывший депутат Тобольской городской думы, ранее осужденный за инцидент с инспектором ДПС, теперь стал фигурантом уголовного дела по обвинению в уклонении от уплаты налогов на свыше 290 млн рублей.

Пресс-служба прокуратуры Тюменской области предоставила информацию о завершении расследования: "Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 69-летнего жителя Тобольска. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Незаконные действия привели к неуплате более 290 млн рублей налогов в бюджет России".

Бывший депутат, также директор ООО "Антикор-М", подозревается в организации фиктивных сделок с контрагентами в бухгалтерской и налоговой отчетности. В результате расследования на его имущество и имущество предприятия был наложен арест.