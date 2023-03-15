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  • Опубликована сегодня в 12:30

В РФ могут приостановить соглашение об избежании двойного налогообложения с "иностранцами"

Министерство финансов совместно с Министерством иностранных дел предложили приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами, говорится в сообщении Минфина РФ.

"Минфин России и МИД России выступили с предложением к президенту РФ издать указ о приостановлении действия соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против России односторонние экономические ограничительные меры", — говорится в сообщении финансового ведомства.

Как говорится в пояснительной записке, в случае поддержки данного предложения применение пониженных ставок налога в отношении зарубежных компаний будет приостановлено прямо с момента издания соответствующего указа главы государства.

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