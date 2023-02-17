Включить Россию в налоговый черный список Евросоюза — решение исключительно политическое. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Это исключительно политическое решение. С Минфином этот вопрос не обсуждался, каких-либо пояснений от нас не спрашивали, поэтому это очередной недружественный акт. Так к этому, собственно, и надо относиться. Какие последствия? Да нет, никаких последствий для бюджета, для экономики это не повлечет", — заявил Силуанов.
С марта 2022 года на неопределенный срок были приостановлены все контакты с ЕС в налоговой сфере и без консультаций с РФ страна была включена в "черный список" Евросоюза, то есть в список несотрудничающих юрисдикций.
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