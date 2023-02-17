Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.02.2023 : 74,7638
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.02.2023 : 79,9764
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 7:47

Россия и Евросоюз перестали сотрудничать в налоговой сфере

Включить Россию в налоговый черный список Евросоюза — решение исключительно политическое. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Это исключительно политическое решение. С Минфином этот вопрос не обсуждался, каких-либо пояснений от нас не спрашивали, поэтому это очередной недружественный акт. Так к этому, собственно, и надо относиться. Какие последствия? Да нет, никаких последствий для бюджета, для экономики это не повлечет", — заявил Силуанов.

С марта 2022 года на неопределенный срок были приостановлены все контакты с ЕС в налоговой сфере и без консультаций с РФ страна была включена в "черный список" Евросоюза, то есть в список несотрудничающих юрисдикций.

Мир

Марочко: Киев усиливает оборону позиций в Славянске и красном Лимане

Отмечается прибытие подразделений, которые ранее дислоцировались на Херсонском направлении и в Харькове.

Читать полностью

Польские СМИ: Ложные мифы об Украине представляют опасность для Польши

С момента начала вооруженного конфликта в Донбассе наиболее эксплуатируемых из всех современных нарративов стал миф о необходимости всяческой помощи Украине.

Читать полностью

Общество

Госдума: хотим защитить русский язык от иностранных слов

Во втором и третьем чтениях нижняя палата Федерального Собрания приняла закон о регулировании употребляемых заимствований

Читать полностью
В Смольном не смогли обеспечить престиж профессии дворника

В Смольном не смогли обеспечить престиж профессии дворника

Объявленная Смольным реформа ЖКХ не повлияла на престиж профессии дворника.

Читать полностью

Новости