В России одобрили поправки в Уголовный кодекс, смягчающие ответственность за налоговые преступления.

Законопроект предполагает, что в случае уплаты всех недоимок и пеней предпринимателем следователи будут обязаны вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела либо прекратить уже возбужденное, передает ТАСС

Кроме того авторы инициативы предлагают снизить сроки давности привлечения к уголовной ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса с 10 до 6 лет.