В России одобрили поправки в Уголовный кодекс, смягчающие ответственность за налоговые преступления.
Законопроект предполагает, что в случае уплаты всех недоимок и пеней предпринимателем следователи будут обязаны вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела либо прекратить уже возбужденное, передает ТАСС
Кроме того авторы инициативы предлагают снизить сроки давности привлечения к уголовной ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса с 10 до 6 лет.
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