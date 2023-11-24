В Испании заключили под стражу подозреваемого в налёте на посольство КНДР в Мадриде

Национальная судебная коллегия Испании решила заключить под стражу без права на выход под залог подозреваемого в нападении на посольство КНДР в Мадриде в 2019 году, сообщает ТАСС.

Судья вынес решение о тюремном заключении гражданина Чжан Сули, который был в розыске за участие в налете на посольство 22 февраля 2019 года вместе с другими лицами, избежавшими испанского правосудия. Подозреваемый был задержан в Венгрии и передан в Испанию. Ему грозит более 10 лет лишения свободы.

В феврале 2019 года группа лиц совершила налет на посольство КНДР в Мадриде, похитив компьютеры. Пхеньян квалифицировал происшествие как теракт. Согласно заявлению МИД республики, в западных СМИ появились различные версии личности нападавших, включая предположение о причастности Федерального бюро расследований США.