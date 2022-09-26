Петербуржцы осудили Смольный за планы бороться с наледью дорогостоящим "теплым асфальтом"

В Северной столице местные чиновники планируют бороться с наледью при помощи технологии "теплого асфальта". Специальная сетка будет размещена под дорожным полотном, а снег будет таять сам. Однако такое нововведение выйдет дороже, чем оплата труда дворников.

Представители Жилищного комитета Смольного сообщили, что "греющая сетка" будет установлена возле Музея обороны и блокады Ленинграда. Работы будут выполнены компанией-подрядчика "ТеплоКарбон".

"Инициативу можно масштабировать — мы пока делаем маленький участок, чтобы не вскрывать много плитки. Но в целом планируем расширять охват", — заявил генеральный директор ООО "ТеплоКарбон" Илья Зинченко.

Журналисты "Делового Петербурга" отметили, что установка "теплого асфальта" скажется на повышении стоимости тротуара в несколько раз, а стоимость оснащения небольшого участка выйдет мегаполису в 2 миллиарда рублей без расчета на электричество.

Петербуржцы с недоумением восприняли данную инициативу. По их словам, инновационный проект на фоне имеющихся проблем выглядит странно. Горожане не исключили, в нем может быть замешана коррупционная составляющая.

"Налицо опять коррупционная схема. Абсолютно бесполезная трата сил и ресурсов. В лучшем случае это сезон или два. Потом все тихо умрет", — пишет в соцсетях петербуржец Константин.

Жители Северной столицы отметили высокую стоимость установки и обслуживания "теплого асфальта". В качестве альтернативного варианта они предложили купить больше снегоуборочной техники. Горожане указали, что пока Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым будут выделять деньги на новые проекты, сценарий минувшей зимы может повториться.

Местная власть прославилась благодаря невыполненным обещаниям. Самым болезненным ударом для мегаполиса стало заявление градоначальника о строительстве 89 новых станций метрополитена к 2050 году.

Ранее СМИ писали, что чиновники закупили очередную партию техники для уборки снега. Однако обновление оборудования еще не подтверждает тот факт, что события прошедшей зимой не повторятся.