Надо проработать вопрос освобождения от наказания тех осужденных, кто решит загладить вину, встав на защиту России. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
"Считаю, что нам стоит вынести на обсуждение и поработать вопрос отсрочки от наказания с перспективой освобождения тех осужденных, кто решит загладить свою вину, встав на защиту нашей страны", — отметил Константинов, передает РИА "Новости".
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