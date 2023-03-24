Мишустин вручил награды деятелям культуры

В Зале наград Дома правительства России прошла церемония вручения государственных премий в области культуры за 2022 год. Лауреаты получали награды из рук премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Отмечается, что премии удостоены проекты из разных сфер - архитектуры, театрального и музыкального, изобразительного и циркового искусства.
"Ваши работы - не просто образец мастерства, они ценны тем, что развивают, объединяют, созидают, [они] одинаково интересны и нужны и взрослым, и, конечно, детям"
Ранее председатель Союза театральных деятелей России, худрук театра Et Cetera Александр Калягин сказал, что самые талантливые деятели культуры остались в России, уехали те, кто априори не входил в число лучших.
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Режиссер Калягин: лучшие деятели культуры остались работать в России
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