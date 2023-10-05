Индия поддерживает дипломатическое урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе

Официальный представитель индийского МИД, Ариндам Багчи, выразил беспокойство по поводу событий в Нагорном Карабахе и призвал стороны к урегулированию конфликта через диалог и дипломатию, с целью обеспечения безопасности гражданских лиц в регионе.
Бывшие лидеры Нагорно-Карабаха арестованы по обвинениям в терроризме
Им грозит до 14 лет тюремного срока.
Таинственное заболевание поразило не менее чем 90 школьниц в Кении
Минимум 90 школьниц пострадали от неизвестного заболевания, которое быстро распространилось и вызывает паралич ног.
Банк России устанавливает официальные курсы валют на 6 октября 2023 года
Банк России установил официальный курс доллара на уровне 99,6762 рубля.
Источник, близкий к Игорю Николаеву, поделился, что с ним все хорошо
Певец и композитор успешно прошел операцию и находится дома, где проходит процесс реабилитации.