Индия поддерживает дипломатическое урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе

Официальный представитель индийского МИД, Ариндам Багчи, выразил беспокойство по поводу событий в Нагорном Карабахе и призвал стороны к урегулированию конфликта через диалог и дипломатию, с целью обеспечения безопасности гражданских лиц в регионе.