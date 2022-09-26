Военный эксперт Рожин о командире "ЧВК Вагнера" Нагине: России нужно знать своих новых героев

Судьба командира отряда "ЧВК Вагнера" Алексея Нагина под позывным Терек должна стать известна как можно большему числу россиян. Об этом заявил военный эксперт Борис Рожин.
По его мнению, офицер, как и другие профессионалы из числа "вагнеровцев", всегда ставили Родину выше собственной безопасности и жизни. Искреннее служение Отечеству и индивидуальное мастерство бойцов являются причиной успехов российской спецоперации по освобождению населения Донбасса от киевских захватчиков.
Алексей Нагин 1981 года рождения отправился в Донбасс командиром штурмового отряда "ЧВК Вагнера". Он прошел Чечню и Грузию, Сирию и Ливию. Терек являлся троекратным Кавалером ордена Мужества и многих других значимых государственных наград. Званий Героя России, ДНР и ЛНР его удостоили посмертно. Офицер погиб, выполняя боевой долг 20 сентября. Торжественная церемония прощания с героем состоялась спустя четыре дня на его Родине в Волгограде.
Рожин отметил, что штурмовики "ЧВК Вагнера" работают на благо России, рискуя всем для защиты страны. По его словам, каждый из этих воинов отлично обучен, подготовлен и мотивирован. Именно поэтому они качественно выполняют задачи любой сложности и, безусловно, достойны и государственных наград, и славы.
"Мы знаем, что уже появляются такие фильмы, как "Турист", которые демонстрируют достижения "вагнеровцев". Это правильно, надеюсь, мы увидим больше подобных картин", — сказал эксперт.
Военный обозреватель считает вклад "ЧВК Вагнера" в борьбу с неонацистским режимом на Украине важным и значимым. Однако, по его мнению, лучшее еще впереди.
"Они освободили множество населенных пунктов и важных инфраструктурных объектов. Бойцы "ЧВК Вагнера" подготовлены для выполнения задач любого типа: они эффективны и в наступлении, и в обороне. Думаю, это только начало, и впереди еще больше побед", — подытожил Борис Рожин.
Ранее участник вооруженного конфликта в Донбассе на стороне ЛДНР, подполковник Алексей Селиванов заявил, что героическая смерть таких патриотов, как Алексей Нагин является ненапрасной. По его мнению, они не только защищают мирное население, но и вносят колоссальный вклад в победу.
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