Судьба командира отряда "ЧВК Вагнера" Алексея Нагина под позывным Терек должна стать известна как можно большему числу россиян. Об этом заявил военный эксперт Борис Рожин.

По его мнению, офицер, как и другие профессионалы из числа "вагнеровцев", всегда ставили Родину выше собственной безопасности и жизни. Искреннее служение Отечеству и индивидуальное мастерство бойцов являются причиной успехов российской спецоперации по освобождению населения Донбасса от киевских захватчиков.

Алексей Нагин 1981 года рождения отправился в Донбасс командиром штурмового отряда "ЧВК Вагнера". Он прошел Чечню и Грузию, Сирию и Ливию. Терек являлся троекратным Кавалером ордена Мужества и многих других значимых государственных наград. Званий Героя России, ДНР и ЛНР его удостоили посмертно. Офицер погиб, выполняя боевой долг 20 сентября. Торжественная церемония прощания с героем состоялась спустя четыре дня на его Родине в Волгограде.

Рожин отметил, что штурмовики "ЧВК Вагнера" работают на благо России, рискуя всем для защиты страны. По его словам, каждый из этих воинов отлично обучен, подготовлен и мотивирован. Именно поэтому они качественно выполняют задачи любой сложности и, безусловно, достойны и государственных наград, и славы.

"Мы знаем, что уже появляются такие фильмы, как "Турист", которые демонстрируют достижения "вагнеровцев". Это правильно, надеюсь, мы увидим больше подобных картин", — сказал эксперт.

Военный обозреватель считает вклад "ЧВК Вагнера" в борьбу с неонацистским режимом на Украине важным и значимым. Однако, по его мнению, лучшее еще впереди.

"Они освободили множество населенных пунктов и важных инфраструктурных объектов. Бойцы "ЧВК Вагнера" подготовлены для выполнения задач любого типа: они эффективны и в наступлении, и в обороне. Думаю, это только начало, и впереди еще больше побед", — подытожил Борис Рожин.

Ранее участник вооруженного конфликта в Донбассе на стороне ЛДНР, подполковник Алексей Селиванов заявил, что героическая смерть таких патриотов, как Алексей Нагин является ненапрасной. По его мнению, они не только защищают мирное население, но и вносят колоссальный вклад в победу.