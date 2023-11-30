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В Туле
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  • Опубликована сегодня в 19:05

В Туле "экстрасенс" обманул клиентов более чем на 2,5 млн рублей

В Туле женщина была осуждена районным судом за мошенничество в особо крупном размере. В марте 2023 года она предлагала услуги прорицательницы и экстрасенса через объявления, сообщает "Российская газета".

Подсудимая обещала решить семейные проблемы клиентки, хотя не обладала соответствующими навыками. Несмотря на это, она получила более 2,3 миллиона рублей от заказчицы из Тулы, а также 211 тысяч рублей от двух других клиенток.

После проведения следствия подсудимая возместила ущерб иногородним потерпевшим, а также частично вернула средства жительнице Тулы. Суд вынес приговор в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы в колонии общего режима и взыскал с нее в пользу обманутой клиентки 2,066 миллиона рублей.

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