В Туле женщина была осуждена районным судом за мошенничество в особо крупном размере. В марте 2023 года она предлагала услуги прорицательницы и экстрасенса через объявления, сообщает "Российская газета".

Подсудимая обещала решить семейные проблемы клиентки, хотя не обладала соответствующими навыками. Несмотря на это, она получила более 2,3 миллиона рублей от заказчицы из Тулы, а также 211 тысяч рублей от двух других клиенток.

После проведения следствия подсудимая возместила ущерб иногородним потерпевшим, а также частично вернула средства жительнице Тулы. Суд вынес приговор в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы в колонии общего режима и взыскал с нее в пользу обманутой клиентки 2,066 миллиона рублей.