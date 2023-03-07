«Нафтогаз Украины» получил в качестве помощи 120 генераторов от 11 стран

Государственная компания «Нафтогаз Украины» получила 120 генератов от 11 стран, заявил глава компании Алексей Чернышов.
«За последние восемь месяцев 120 генераторов получила «Укргаздобыча» для непрерывной добычи голубого топлива. Это донорская помощь от 11 стран»
Стоит отметить, что ранее замгоссекретаря США по энергетике, экс-посол Соединённых Штатов на Украине и в Греции Джеффри Пайетт посоветовал Украине и ее союзниками тщательнее готовить энергосистему к следующей зиме.
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