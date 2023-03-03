ЦРУ направляет американских военных под видом контрактников на Украину, чтобы помочь бойцам ВСУ научиться управлять натовской техникой. Об этом заявил американский полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, прежде всего, США рекрутируют наемников, которые умеют управлять натовской техникой. Их услуги оплачиваются ЦРУ через подставные фирмы и общественные фонды. Все это говорит, что Украина находится в отчаянном положении, сообщает РИА "Новости".
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