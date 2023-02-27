По данным разведки, в Харьковской области отмечаются частые поездки микроавтобусов с иностранными наемниками из Купянска в Сватово и обратно, что говорит о нежелании "солдат удачи" ночевать в окопах. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Из Купянска в направлении Сватово, а также в обратном направлении, отмечены регулярные рейсы микроавтобусов с иностранными наемниками. Своеобразные ротационные мероприятия связаны с тем, что иностранцы отказываются жить в окопах, требуют нормальных бытовых условий, возможности посещать супермаркеты и пользоваться услугами женщин с низкой социальной ответственностью", — сообщил Марочко, передает РИА "Новости".

Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. ВСУ регулярно обстреливают Кременную и Сватово, а также периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.