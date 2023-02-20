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  • Опубликована сегодня в 8:52

Марочко: ВСУ перебрасывает в район Кременной иностранных наемников, в том числе женщин

В районе населенного пункта Кременная выявлены не только украинские боевики, но и иностранные наемники. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе анализа перехваченных данных установлено, что под Кременную переброшен контингент иностранных наемников, большую часть из которых составляют граждане Польши. Также установлено, что среди наемников есть женщины", — подчеркнул Марочко, передает РИА "Новости".

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