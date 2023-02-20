В районе населенного пункта Кременная выявлены не только украинские боевики, но и иностранные наемники. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе анализа перехваченных данных установлено, что под Кременную переброшен контингент иностранных наемников, большую часть из которых составляют граждане Польши. Также установлено, что среди наемников есть женщины", — подчеркнул Марочко, передает РИА "Новости".
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