В Харьков прибывают иностранные наемники из Западной Европы. Об этом рассказал военный эксперт из ЛНР Андрей Марочко.

"В пункты постоянной дислокации украинских подразделений, расположенных в Харькове и области, прибывают иностранные граждане. Отмечено прибытие англоязычных граждан, а также людей, разговаривающих на французском, немецком и польском языках", — сообщил Марочко, передает РИА "Новости".

По его словам, иностранцы одеты по гражданке, но имеют одинаковые армейские рюкзаки.