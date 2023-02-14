В Харьков прибывают иностранные наемники из Западной Европы. Об этом рассказал военный эксперт из ЛНР Андрей Марочко.
"В пункты постоянной дислокации украинских подразделений, расположенных в Харькове и области, прибывают иностранные граждане. Отмечено прибытие англоязычных граждан, а также людей, разговаривающих на французском, немецком и польском языках", — сообщил Марочко, передает РИА "Новости".
По его словам, иностранцы одеты по гражданке, но имеют одинаковые армейские рюкзаки.
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