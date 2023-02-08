Украина не нуждается в солдатах НАТО, так как они уже находятся на передовой в качестве наемников. Об этом сообщил военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.

По словам политолога Андрея Кошкина, это заявление вполне соответствует духу времени, потому что все время в Брюсселе и Вашингтоне говорят, что НАТО не имеет никакого отношения к конфликту. А теперь они признают, зачем втягиваться, если там уже давно воюют наемники?

"Да, те цифры, которые поступили от "Моссада" и опубликованы в средствах массовой информации в Турции, свидетельствуют о том, что колоссальное число наемников погибло на Украине, в том числе из вооруженных сил государств, входящих в состав НАТО", — отметил эксперт.

Напомним, по данным израильской разведки, опубликованных в турецких СМИ, с начала спецоперации Украина в общей сложности потеряла 302 самолета, 212 вертолетов, 2750 БПЛА, 6320 танков и других бронемашин, 7360 артсистем, 497 систем ПВО, 234 тысяч ранеными, 157 тысяч погибшими и 17 320 пленными.

Не менее важна информация о потерях стран НАТО на территории Украины. По мнению источников в "Моссад", потери Запада в живой силе составили 5360 "наемников", 2458 военнослужащих армий стран НАТО и 234 военных инструктора.