Россия и Китай удвоили долю национальных валют в торговых сделках между странами. Об этом заявил посол России в Пекине Игорь Моргулов.

"В 2022 году примерно половина товарооборота между Россией и Китаем обслуживалась в национальных валютах", — сказал Моргулов.

По его словам, темпы перехода на торговлю в нацвалютах впечатляющие. При этом особое значение имеют расчеты за поставки отдельных наименований энергоресурсов.