Россия и Китай удвоили долю национальных валют в торговых сделках между странами. Об этом заявил посол России в Пекине Игорь Моргулов.
"В 2022 году примерно половина товарооборота между Россией и Китаем обслуживалась в национальных валютах", — сказал Моргулов.
По его словам, темпы перехода на торговлю в нацвалютах впечатляющие. При этом особое значение имеют расчеты за поставки отдельных наименований энергоресурсов.
"С учетом того удельного веса, который занимают энергоресурсы в двустороннем товарообороте, это очень важное решение", — подчеркнул Моргулов.
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