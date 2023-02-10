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  • Опубликована сегодня в 7:11

Россия и Китай удвоили долю национальных валют в торговых сделках

Россия и Китай удвоили долю национальных валют в торговых сделках между странами. Об этом заявил посол России в Пекине Игорь Моргулов.

"В 2022 году примерно половина товарооборота между Россией и Китаем обслуживалась в национальных валютах", — сказал Моргулов.

По его словам, темпы перехода на торговлю в нацвалютах впечатляющие. При этом особое значение имеют расчеты за поставки отдельных наименований энергоресурсов.

"С учетом того удельного веса, который занимают энергоресурсы в двустороннем товарообороте, это очень важное решение", — подчеркнул Моргулов.

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