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  • Опубликована сегодня в 9:36

В Крыму раскрыли подробности национализации имущества украинских олигархов и националистов

Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал как национализируется имущество украинцев на полуострове.

По его словам, под национализацию попадет только имущество граждан Украины, которые ответственны за преступления в отношении российской армии и мирного населения. При этом недвижимости простых украинцев ничего не угрожает.

"Нельзя допустить, чтобы украинские олигархи зарабатывали на крымчанах и разными окольными путями вывозили с полуострова всю прибыль ", — заявил Константинов.

Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских собственников крупных промышленных предприятий, в том числе бахчисарайского комбината "Стройиндустрия", судостроительного завода "Залив", строительного гипермаркета "Новацентр" и других.

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