Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал как национализируется имущество украинцев на полуострове.
По его словам, под национализацию попадет только имущество граждан Украины, которые ответственны за преступления в отношении российской армии и мирного населения. При этом недвижимости простых украинцев ничего не угрожает.
"Нельзя допустить, чтобы украинские олигархи зарабатывали на крымчанах и разными окольными путями вывозили с полуострова всю прибыль ", — заявил Константинов.
Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских собственников крупных промышленных предприятий, в том числе бахчисарайского комбината "Стройиндустрия", судостроительного завода "Залив", строительного гипермаркета "Новацентр" и других.
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