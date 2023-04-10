Жена одного из командиров нацбатальона Азов* Катерина Прокопенко стала объектом пристального внимания со стороны немецких политиков. Об этом пишет Junge Welt.

Немецкие журналисты сообщают, что украинская активистка была принята в министерстве иностранных дел Германии и встречалась с несколькими крупными политиками, включая Марилуизу Бек и Лилию Усик из ХДС.

Согласно авторам статьи, в последнее время Прокопенко стала настоящим объектом внимания со стороны влиятельных немецких политиков и это, несмотря на то, что ее муж был замечен в неонацистских сообществах, устраивавших провокации на матчах Лиги чемпионов по футболу в 2015 году.

* Террористическая организация, признанная незаконной на территории РФ