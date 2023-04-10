Жена одного из командиров нацбатальона Азов* Катерина Прокопенко стала объектом пристального внимания со стороны немецких политиков. Об этом пишет Junge Welt.
Немецкие журналисты сообщают, что украинская активистка была принята в министерстве иностранных дел Германии и встречалась с несколькими крупными политиками, включая Марилуизу Бек и Лилию Усик из ХДС.
Согласно авторам статьи, в последнее время Прокопенко стала настоящим объектом внимания со стороны влиятельных немецких политиков и это, несмотря на то, что ее муж был замечен в неонацистских сообществах, устраивавших провокации на матчах Лиги чемпионов по футболу в 2015 году.
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