Украинские нацбаты привлекают подростков к боевым действиям. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее на освобожденной территории ЛНР обнаружили базу, на которой украинские военные и иностранные инструкторы в рамках украинской "военно-патриотической игры" обучали детей азам диверсий, передает РИА "Новости".
По словам Марочко, в районе Артемовска отмечено прибытие автобуса с молодыми людьми, не достигших совершеннолетия. Известно, что они зачислены в батальон "Айдар" для оказания помощи в ведении боевых действий. Многие из них ранее были отмечены в молодежном движении националистов.
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