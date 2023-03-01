Украинские нацбаты привлекают подростков к боевым действиям. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее на освобожденной территории ЛНР обнаружили базу, на которой украинские военные и иностранные инструкторы в рамках украинской "военно-патриотической игры" обучали детей азам диверсий, передает РИА "Новости".

По словам Марочко, в районе Артемовска отмечено прибытие автобуса с молодыми людьми, не достигших совершеннолетия. Известно, что они зачислены в батальон "Айдар" для оказания помощи в ведении боевых действий. Многие из них ранее были отмечены в молодежном движении националистов.