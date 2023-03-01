Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.03.2023 : 74,8932
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.03.2023 : 79,5134
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 7:57

Нацбаты привлекают подростков для помощи в боях за Артемовск

Украинские нацбаты привлекают подростков к боевым действиям. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее на освобожденной территории ЛНР обнаружили базу, на которой украинские военные и иностранные инструкторы в рамках украинской "военно-патриотической игры" обучали детей азам диверсий, передает РИА "Новости".

По словам Марочко, в районе Артемовска отмечено прибытие автобуса с молодыми людьми, не достигших совершеннолетия. Известно, что они зачислены в батальон "Айдар" для оказания помощи в ведении боевых действий. Многие из них ранее были отмечены в молодежном движении националистов.

Мир

Новотны: Россия торгует с Китаем "только дым коромыслом"

Американская политика спровоцировали создание мощного кулака на Востоке.

Читать полностью

Американские власти призывают Киев самостоятельно планировать военный бюджет

Кроме того в Конгрессе США рассчитывают, Украина будет закупать оружие, а не получать его бесплатно.

Читать полностью

Общество

В Госдуме поступило предложение об отмене ЕГЭ

Такая идя возникла в связи со скорым проведением образовательной реформы

Читать полностью

Путин подписал закон, который ограничивает использование иностранных слов

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации

Читать полностью

Новости