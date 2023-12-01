В Евпатории откроют набережную имени Терешковой к 20 декабря 2023 года

Набережная имени Валентины Терешковой в Евпатории, реконструкция которой была приостановлена из-за уголовного дела о хищении 200 млн рублей, будет открыта в конце декабря 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Крыма Сергея Аксенова.

Аксенов отметил, что набережная практически не пострадала от последствий шторма, который обрушился на Крым, благодаря наличию волнорезов.

В 2020 году Федеральное казначейство временно приостановило процесс из-за выявленных нарушений, связанных с бюджетом в размере около 770 млн рублей.

Строительные работы должны быть завершены до 20 декабря текущего года, сообщил Сергей Аксенов.