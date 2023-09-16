Врач Мясников рассказал об инфарктах, как у звезды сериала "Солдаты"

В беседе с aif.ru доктор Александр Мясников осветил причины инфарктов, таких как случившийся у известного актера Вячеслава Гришечкина.

Ранее стало известно о кончине 61-летнего артиста, который приобрел популярность благодаря своим ролям, включая участие в сериале «Солдаты». По информации известной публикации, Вячеслав Гришечкин попал в медицинское учреждение неделю назад из-за сердечных проблем, и его состояние ухудшилось в последние дни.

Доктор Мясников выразил свои мысли по этому поводу, подчеркнув важность профилактических мер, которые помогли бы избежать подобных случаев. Он отметил, что первые сигналы сердечных проблем, такие как первый звонок, должны стать мотивацией для изменения своего образа жизни. В частности, это включает в себя прекращение употребления табака и алкоголя, активное физическое движение, регулярное измерение уровня холестерина, правильное питание и избегание перегрузок. Он также отметил, что, несмотря на знание этих факторов, многие люди не следуют этим рекомендациям.