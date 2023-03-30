Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о том, что глобализация экономика приводит к несправедливому разделению благ между народами. Об этом сообщает РИА Новости.
Выступая на Боаском Азиатском форуме в Китае она подчеркнула, что блага глобализации распределяются несправедливо между людьми и государствами.
По мнению Георгиевой торговые цепочки должны быть более защищенными и диверсифицированными.
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