Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о том, что глобализация экономика приводит к несправедливому разделению благ между народами. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на Боаском Азиатском форуме в Китае она подчеркнула, что блага глобализации распределяются несправедливо между людьми и государствами.

По мнению Георгиевой торговые цепочки должны быть более защищенными и диверсифицированными.