МВФ: Расширение палестино-израильского конфликта может поднять цены на нефть

цен на нефть. Об этом заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ)Гита Гопинат.
"Если бы конфликт вышел на региональный уровень, мы бы увидели резкий скачок цен на нефть, который впоследствии повлиял бы на показатели общей инфляции в среде, где уровень роста цен достаточно продолжительное время остается высоким", — сказала Гопинат.
По ее словам, такое развитие событий привело бы к изменению краткосрочных инфляционных ожиданий.
Заместитель главы МВФ отметила, что удержание краткосрочных инфляционных ожиданий близко к целевому показателю облегчает работу центробанков по снижению инфляции.
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