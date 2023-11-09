МВФ: Расширение палестино-израильского конфликта может поднять цены на нефть

цен на нефть. Об этом заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ)Гита Гопинат.

"Если бы конфликт вышел на региональный уровень, мы бы увидели резкий скачок цен на нефть, который впоследствии повлиял бы на показатели общей инфляции в среде, где уровень роста цен достаточно продолжительное время остается высоким", — сказала Гопинат.

По ее словам, такое развитие событий привело бы к изменению краткосрочных инфляционных ожиданий.

Заместитель главы МВФ отметила, что удержание краткосрочных инфляционных ожиданий близко к целевому показателю облегчает работу центробанков по снижению инфляции.