Мировая экономика будет развиваться медленно в ближайшие годы. В среднем за пять лет ожидается прирост на уровне около 3% в год, что является наихудшим прогнозом с 1990 года. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
Организация экономического сотрудничества и развития, а также другие международные институты призывают центральные банки сохранять высокий уровень процентных ставок в ближайшие кварталы, и МВФ присоединяется к этим призывам.
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