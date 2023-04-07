Мировая экономика будет развиваться медленно в ближайшие годы. В среднем за пять лет ожидается прирост на уровне около 3% в год, что является наихудшим прогнозом с 1990 года. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Организация экономического сотрудничества и развития, а также другие международные институты призывают центральные банки сохранять высокий уровень процентных ставок в ближайшие кварталы, и МВФ присоединяется к этим призывам.