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  • Опубликована сегодня в 8:13

МВД РФ объявило в розыск нападавшего на село в Брянской области

Министерство внутренних дел России объявило в розыск Кирилла Канахина, обвиняемого в нападении на село в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Вместе с ним в розыск объявлен Денис Капустин, ранее внесенный в список террористов и экстремистов.

Отмечается, что Канахин был партнером Ксении Собчак и Максима Коновалова по съемкам в фильме "Никто не знает про секс 2", также он снимался в других российских сериалах.

Напомним, нападение на Брянскую область произошло 2 марта. Боевики обстреляли легковую машину, в результате чего погиб один человек, ранение получил ребенок.

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