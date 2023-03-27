Министерство внутренних дел России объявило в розыск Кирилла Канахина, обвиняемого в нападении на село в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Вместе с ним в розыск объявлен Денис Капустин, ранее внесенный в список террористов и экстремистов.
Отмечается, что Канахин был партнером Ксении Собчак и Максима Коновалова по съемкам в фильме "Никто не знает про секс 2", также он снимался в других российских сериалах.
Напомним, нападение на Брянскую область произошло 2 марта. Боевики обстреляли легковую машину, в результате чего погиб один человек, ранение получил ребенок.
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