МВД России объявили в розыск предполагаемого террориста Илью Богданова, обвиняемого в нападении в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости.
После инцидента, произошедшего в регионе 3 марта, ряд СМИ сообщили, что к диверсии может быть причастен некий Богданов.
Напомним, боевики проникли на территорию села Любечане и убили человека. Также пострадал ребенок.
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