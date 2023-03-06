МВД России объявили в розыск предполагаемого террориста Илью Богданова, обвиняемого в нападении в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости.

После инцидента, произошедшего в регионе 3 марта, ряд СМИ сообщили, что к диверсии может быть причастен некий Богданов.

Напомним, боевики проникли на территорию села Любечане и убили человека. Также пострадал ребенок.