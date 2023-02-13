Бывший заместитель начальника Главного управления по борьбе с экстремизмом МВД России генераль-майор Владимир Макаров совершил самоубийство. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Тело Макарово было обнаружено в его доме, расположенном в подмосковной деревне Голиково.
Генерал-майору было 67 лет. В отставку он вышел несколько месяцев назад, однако он давно к ней готовился. Сотрудники следственных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
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