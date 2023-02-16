Глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев уволил двух сотрудников ведомства за "Формальный подход к рассмотрению граждан". Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В частности речь идет о латвийском блогере Сергее Васильеве, которому отказали в убежище в России.

"Русскоязычный латвийский писатель, блогер и публицист Сергей Васильев был вынужден покинуть территорию Латвии в связи с уголовным преследованием в ряде государств, связанных с его активной гуманитарной и волонтёрской деятельностью по поддержке населения Донбасса", — отмечается в заявлении ведомства.

Беженец прибыл на территорию страны и обратился с просьбой о предоставлении временного убежища.

Рассмотрев заявление Васильева, ему было отказано в предоставлении убежища. Данный факт не остался незамеченным среди общественности, что и привело к тому факту, что в МВД решили пересмотреть прежнее решение.