В России продлевается срок действия водительских удостоверений, истекающих в 2023 году. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
"Отмечу, что срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем году, продлён на три года", — подчеркнул министр.
Следком РФ возбудил уголовное дело в отношении судьи МУС в Гааге
В качестве ответа ордера на арест президента РФ Владимира Путина, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда.
Посольство Польши опровергло заявление о готовности ввязаться в конфликт с Россией
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