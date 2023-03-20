В России продлевается срок действия водительских удостоверений, истекающих в 2023 году. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

"Отмечу, что срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем году, продлён на три года", — подчеркнул министр.