В Министерстве внутренних дел России опровергли слухи о создании добровольческих ударно-штурмовых батальонах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В оборонном ведомстве опубликовали подложный приказ с надписью "МВД России опровергает".

Распространители недостоверной информации утверждали, что батальоны должны были появиться 8 марта.