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  • Опубликована сегодня в 9:52

МВД РФ опровергло слухи о создании штурмовых батальонов

В Министерстве внутренних дел России опровергли слухи о создании добровольческих ударно-штурмовых батальонах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В оборонном ведомстве опубликовали подложный приказ с надписью "МВД России опровергает".

Распространители недостоверной информации утверждали, что батальоны должны были появиться 8 марта.

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