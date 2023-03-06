В Министерстве внутренних дел России опровергли слухи о создании добровольческих ударно-штурмовых батальонах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В оборонном ведомстве опубликовали подложный приказ с надписью "МВД России опровергает".
Распространители недостоверной информации утверждали, что батальоны должны были появиться 8 марта.
Байдену не требуется проверка на умственные способности
Об этом заявила первая леди США ДЖилл Байден.
Эрхан: США и Великобритания хотят продлить конфликт на Украине
Они не хотят переговоров Москвы и Киева
Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
Однако смартфоны iPhone продолжают принимать
Метрополитен-музей снова изменил национальность Ивана Айвазовского
Теперь художник стал армянином