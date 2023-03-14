В Министерстве внутренних дел Белоруссии заявили, что боевики и наемники, обучавшиеся на Западе и находящиеся за пределами страны, могут быть использованы для дестабилизации ситуации в стране.
"Известно, что находящиеся за рубежом участники экстремистских и террористических организаций, таких как Полк Калиновского и прочих вооруженных формирований, вынашивают планы по дестабилизации обстановки в Беларуси. При этом могут быть использованы наемники и лица, прошедшие обучение в лагерях подготовки на Западе", — отметили в ведомстве.
Отмечается, что у бандитов остались связи в Белоруссии, в том числе родственные. Они создают скрытые ячейки для вербовки граждан для участия в конфликте на Украине. С начала 2023 года к уголовной ответственности приговорили 11 человек, пытавшихся выехать из страны и примкнуть к наемникам.
МВД Белоруссии: для дестабилизации обстановки в республике могут задействовать наемников
находящиеся за рубежом участники экстремистских организаций вынашивают планы по дестабилизации обстановки в Беларуси.
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