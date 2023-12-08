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Исследование ООН обнаружило, что мужчины чаще становятся фигурантами убийств
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  • Опубликована сегодня в 17:54

Исследование ООН обнаружило, что мужчины чаще становятся фигурантами убийств

Глобальное исследование причин убийств, проведенное Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), выявило, что мужчины более часто становятся жертвами убийств и подозреваемыми в подобных преступлениях по сравнению с женщинами, сообщает ТАСС.

Согласно данным исследования, 81% всех смертей от убийств приходится на мужчин, и в 90% случаев именно они являются подозреваемыми, приводимыми в полицию.

В то время как мужчины чаще сталкиваются с угрозой убийства, женщины более подвержены риску насилия в домашней обстановке. Согласно отчету, на женщин приходится 19% всех смертей от убийств и 54% в случае домашних убийств. Данные организации также указывают на то, что дети составляют 15% всех смертей от убийств, что соответствует 71,6 тыс. случаям. Учет проводился за 2021 год.

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