Глобальное исследование причин убийств, проведенное Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), выявило, что мужчины более часто становятся жертвами убийств и подозреваемыми в подобных преступлениях по сравнению с женщинами, сообщает ТАСС.
Согласно данным исследования, 81% всех смертей от убийств приходится на мужчин, и в 90% случаев именно они являются подозреваемыми, приводимыми в полицию.
В то время как мужчины чаще сталкиваются с угрозой убийства, женщины более подвержены риску насилия в домашней обстановке. Согласно отчету, на женщин приходится 19% всех смертей от убийств и 54% в случае домашних убийств. Данные организации также указывают на то, что дети составляют 15% всех смертей от убийств, что соответствует 71,6 тыс. случаям. Учет проводился за 2021 год.
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